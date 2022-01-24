Противники обязательной вакцинации вышли на акцию протеста в Вашингтоне

Тысячи противников обязательной вакцинации от COVID-19 вышли на акцию протеста в историческом центре Вашингтона.

На аллее рядом с мемориалом Линкольну собралась большая толпа, многие были без масок. Некоторые несли в руках плакаты с призывом отправить президента Джо Байдена в отставку. Это сторонники бывшего американского лидера Дональда Трампа, предположили репортеры газеты Washington Post.

Организаторы рассказали, что в митингах принимают участие 20 тысяч человек, которым не нравятся слишком жесткие меры властей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Речь идет о ношении масок и обязательной вакцинации. О задержаниях или серьезных происшествиях РИА Новости не сообщает.