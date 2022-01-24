Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin

По его словам, судя по характеру мероприятий, которые проводят ВСУ, идет подготовка к наступлению. "Подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые", - отметил Пушилин. Речь идет, среди прочего, о системах "Смерч", "Ураган".

"Что касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения", - рассказал Пушилин.

Как подчеркнул глава ДНР, республика находится в режиме повышенной готовности, "потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно".

Напомним, США передали Украине первую партию Javelin весной 2018 года, еще одна поставка была осуществлена в 2020 году. По данным ряда СМИ, эти противотанковые комплексы находились в партии военной помощи, доставленной на Украину в последние дни.