Путин обсудил с президентом Кубы координацию на мировой арене

Президенты России и Кубы провели телефонный разговор. Речь шла о двусторонних отношениях, борьбе с коронавирусом, а также координации действий на международной арене.

Лидеры обстоятельно обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил за гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусом.

Президенты обсудили вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений. Было решено активизировать контакты на различных уровнях.