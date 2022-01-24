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24.01.2022 18:53
Рубрика: Власть

Путин поручил оперативно внедрить в производство генетические технологии

Текст: Кира Латухина
Обеспечить страну специалистами в области генетики и оперативно внедрять соответствующие разработки в производство поручил президент по итогам совещания на эту тему. Компании, которые вкладывают в генетику, смогут получить налоговые льготы. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительство должно до лета утвердить комплекс мер по обеспечению страны высококвалифицированными кадрами в области генетических технологий до 2030 года. А также усовершенствовать господдержку производителей отечественного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в сфере генетики.

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До весны кабмин должен рассмотреть вопрос о необходимости поправок по части коллекций генетических ресурсов и деятельности биоресурсных центров. А к 10 июля нужно внести в Налоговый кодекс поправки, по которым инвесторы в генетику смогут уменьшать налог на прибыль.

Правительству при участии Курчатовского института поручено подумать о необходимости поправок по совершенствованию работы "Национальной базы генетической информации", в том числе об обязательных требованиях к передаче туда генетических данных. Кроме того, Путин поручил продлить до 2030 года срок реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, к апрелю уточнить мероприятия, целевые индикаторы и показатели, а также объем ресурсов.

Еще одно поручение - создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе привлекая партнеров на ранних стадиях разработок, включая доклинические исследования лекарств. Также Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с Евразийским экономическим союзом.

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