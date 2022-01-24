Радзиховский: Инстинкт саморазрушения заложен в людях и в социальных системах

В который уже раз за последнее время приходится писать об Украине. Что делать: обстановка не только не разряжается, но происходят новые "сейсмические толчки", балансирование "на краю пропасти" кажется все более шатким.

Напомню о некоторых, по-моему, вполне очевидных последствиях предполагаемого конфликта.

Если Украина напала бы на ДНР - ЛНР (начала "освобождать Донбасс" в официальной терминологии Киева), то Россия, безусловно, вступится на их стороне, ВСУ будут разгромлены российскими войсками, а в ситуации острой внутриполитической борьбы (возвращение Порошенко, конфликт с Ахметовым) это означает в лучшем случае конец карьеры Зеленского, в худшем - импичмент или майдан против "слуги народа". И президент Украины просто не может этого не знать. Отдавая приказ о начале заранее проигранных военных действий, он стреляет себе даже не в ногу, скорей "в район головы" ...

Если Россия в том или ином варианте "вторгнется в Украину", как 3 месяца пророчат все западные СМИ и политики, то наша страна получит более или менее жесткие санкции. Точный размер их заранее оценить невозможно - война дело непредсказуемое. Но очевидно, что рост ВВП сильно замедлится, рубль подешевеет по отношению к доллару, российский фондовый рынок (а в него вложились не только "форбсы", но уже десятки миллионов россиян) резко рухнет - даже сейчас, в ситуации всего лишь "геополитического напряжения", он в иные дни падал по сравнению с концом прошлого года на 20% - но в случае войны без шансов на быстрое восстановление.

Долгосрочные последствия еще куда тяжелее : утрата западных инвестиций, "технологический разрыв" с Западом, усилия ЕС, чтобы любой ценой кардинально ослабить зависимость от российского газа и нефти. Едва ли война с Украиной улучшит и положение России в СНГ. Все это, конечно, автоматически усилит экономическую и политическую зависимость РФ от Китая.

Но главное - военные действия не решат, а только усугубят "украинский вопрос". Ведь обострение - не есть смягчение!

Разбив армию Украины - где остановится Россия? Если - крайний вариант! - дойдет до польской границы, то получит кровавую партизанскую войну в Западной Украине, куда более жестокую, чем в 1943-53-м : ведь на сей раз украинским националистам гарантирована всесторонняя поддержка Запада. Если дело ограничится Восточной Украиной, то Государство Украина будет "расчленено извне" - неслыханное дело для современной Европы. Тогда в лице "остатков Украины" Россия имела бы открытых смертельных врагов, опирающихся на Запад, и нынешние отношения с Украиной покажутся братской идиллией. Да и в "освобожденной от бандеровцев" Восточной Украине ("Новороссии") ситуация была бы, мягко говоря, "непростой" - это не Крым, не Донбасс. По всем опросам, немалая часть жителей Восточной Украины очень дорожит "своим государством" и не только не хочет присоединяться к России, но и появление "украинского правительства под контролем России" будет вызывать у них, парламентски выражаясь, "неприязнь". Оценить численность "5 колонны" невозможно, но ясно, что это - серьезная проблема. Как ее решать? Заливая "нашу Украину" деньгами? И это - в ситуации санкций?

Наконец, если военные действия - самый вероятный вариант - ограничились бы Донбассом, то в чем их смысл? В итоге такой войны ДНР - ЛНР расширятся, но отношения с Украиной будут формально разорваны (как с Грузией), она окончательно станет "отрезанным ломтем", а от Запада все равно последуют санкции - пусть и не самые тяжелые.

Воронка Войны - с какого-то момента всасывает "сама по себе"

В любом случае, восстановление братских отношений с народом Украины, о чем много говорят в России, таким образом никак не достигается : насильно мил не будешь, дурная бесконечность агрессии и обид будет только воспроизводиться.

Все эти варианты максимально невыгодны России и не вызовут (когда пройдет первое неизбежное "опьянение войной") никакого энтузиазма в народе. Это уж не говоря о том, что война может быть не такой уж и быстро-легкой, украинская армия накачана западной техникой...

Соображения очевидные для всех. Поэтому российские политики много раз повторяли, что никакой войны не будет, сама мысль "воевать против Украины" абсурдна.

Да. С рациональной точки зрения война - саморазрушительное безумие для обеих сторон.

Следовательно, ее и не будет?

Но ведь практически ВСЕ войны в истории были таким безумием (по крайней мере последние 200 лет) - и, однако, они были ! И вели их далеко не "безумцы" (маньяк Гитлер - все же исключение из правил). Эталонный пример - 1-й МВ, которая стала катастрофой для ВСЕХ, кто ее начал, не только побежденных, но и победителей.

Воронка войны - с какого-то момента всасывает "сама по себе". "Бессмысленным и беспощадным" назвал Пушкин "русский бунт". Но к войнам это относится еще в куда большей мере.

Инстинкт саморазрушения заложен в людях и в социальных системах - наряду с инстинктом самосохранения. Эту констатацию отторгает наш рассудок, но подкрепляет спинной мозг. Гордыня, борьба амбиций, личных, корпоративных, государственных, - куда важней и действенней, чем "экономическая выгода", которую многие продолжают считать главной причиной войн...

Лаврову принадлежат замечательные слова: "Это своего рода нервный срыв. В бесконечных утверждениях собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить".

Сказано про "наших американских партнеров", но имеет, как мне кажется, универсальное, общечеловеческое, общеисторическое значение.

Остается надеяться, что на сей раз эту "отметку" никто не перейдет.