Новости

Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 22:03
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 21:52
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 21:42
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 21:38
В России впервые суд остановил работу из-за коронавируса 21:25
СМИ: Президент Буркина-Фасо подал в отставку на фоне протестов и мятежа 21:24
Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире 21:13
Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка 20:51
Британия отменяет 10-дневный карантин для прибывающих в страну без вакцины 20:05
В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном" 19:45
Бывший мэр Чикаго стал послом США в Японии 19:42
Сенатор Башкин: Полномочия делегации России в ПАСЕ не оспорят 19:39
Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью 18:56
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину 18:46
Беглов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге 18:46
ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику на территории населенного пункта 18:42
Один из пострадавших во время стрельбы в немецком вузе скончался 18:26
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене 18:25
Суд отказал экс-замглавы ФСИН Коршунову в освобождении по болезни 18:13
В Смоленской области появились первые заразившиеся "омикроном" 18:10
На Балтийском флоте начались крупные морские учения 17:55
Белорусский аспирант награжден за изучение бозонных звезд во Вселенной 17:54
Бастрыкин поручил проверить сообщения о пенсионерке, потерявшей квартиру 17:52
В Омске суд арестовал школьницу, организовавшую убийство своей семьи 17:49
В Подмосковье блогерша привела домой живого медведя 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
24.01.2022 21:42
Рубрика: Общество

Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея

Текст: Владимир Емельяненко

В День российского студенчества или Татьянин день праздничная литургия будет совершена в домовом храме святой мученицы Татьяны при МГУ. Однако впервые за четверть века из-за эпидемии коронавируса, богослужение не будет архиерейским. Его не возглавит какой-либо епископ Русской православной церкви. Об этом ТАСС сообщил настоятель храма святой мученицы Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Он с сожалением сказал о том, что у назначенного патриархом Кириллом митрополита в последний момент был обнаружен положительный тест на коронавирус. "Он нормально себя чувствует, - заметил Вигилянский, - но, чтобы не быть разносчиком болезни, он отменил свою службу. Это впервые за 26 лет - мы без архиерея. Но мы с пониманием относимся к той ситуации, которая сейчас творится. Служба все равно состоится".

РПЦ переводит все массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн

Протоиерей Владимир Вигилянский уточнил, что "если все сложится", он возглавит праздничную литургию, а богослужение пройдет с соблюдением всех санитарных требований и ограничений. Говоря о том, почему именно древнеримская мученица III века была выбрана небесной покровительницей российского студенчества, Вигилянский сослался на православного публициста иеромонаха Макария (Маркиша). Он писал о том, что учреждение Татьяниного дня связано с подписанием указа об основании Московского университета императрицей Елизаветой Петровной в 1755 году, что пришлось на день памяти Татьяны. Несколько десятилетий спустя, в 1791 году, также 25 января при первом российском вузе освятили домовой храм - во имя этой святой. Отец Владимир Вигилянский добавил, что святая Татьяна олицетворяет собой "твердость и бескомпромиссность веры", и ее жертвенность, служение людям и Богу остается для потомков примером святости.

Справка "РГ"

В 2021 году литургию на Татьянин день в храме при МГУ совершал первый викарий патриарха по Москве митрополит Воскресенский Дионисий, а 25 января 2020 года - ректор на то время Сретенской духовной семинарии архиепископ Амвросий, ныне митрополит Тверской и Кашинский.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене
ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу
Центр Гамалеи начинает испытания вакцины против коронавируса для детей
Песков: Нельзя игнорировать повышенную активность НАТО у границ России
"Газпром": Запасы газа в ПХГ Европы находятся на исторических минимумах
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе