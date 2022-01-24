Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея

В День российского студенчества или Татьянин день праздничная литургия будет совершена в домовом храме святой мученицы Татьяны при МГУ. Однако впервые за четверть века из-за эпидемии коронавируса, богослужение не будет архиерейским. Его не возглавит какой-либо епископ Русской православной церкви. Об этом ТАСС сообщил настоятель храма святой мученицы Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Он с сожалением сказал о том, что у назначенного патриархом Кириллом митрополита в последний момент был обнаружен положительный тест на коронавирус. "Он нормально себя чувствует, - заметил Вигилянский, - но, чтобы не быть разносчиком болезни, он отменил свою службу. Это впервые за 26 лет - мы без архиерея. Но мы с пониманием относимся к той ситуации, которая сейчас творится. Служба все равно состоится".

Протоиерей Владимир Вигилянский уточнил, что "если все сложится", он возглавит праздничную литургию, а богослужение пройдет с соблюдением всех санитарных требований и ограничений. Говоря о том, почему именно древнеримская мученица III века была выбрана небесной покровительницей российского студенчества, Вигилянский сослался на православного публициста иеромонаха Макария (Маркиша). Он писал о том, что учреждение Татьяниного дня связано с подписанием указа об основании Московского университета императрицей Елизаветой Петровной в 1755 году, что пришлось на день памяти Татьяны. Несколько десятилетий спустя, в 1791 году, также 25 января при первом российском вузе освятили домовой храм - во имя этой святой. Отец Владимир Вигилянский добавил, что святая Татьяна олицетворяет собой "твердость и бескомпромиссность веры", и ее жертвенность, служение людям и Богу остается для потомков примером святости.

Справка "РГ"

В 2021 году литургию на Татьянин день в храме при МГУ совершал первый викарий патриарха по Москве митрополит Воскресенский Дионисий, а 25 января 2020 года - ректор на то время Сретенской духовной семинарии архиепископ Амвросий, ныне митрополит Тверской и Кашинский.