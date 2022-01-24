Ефимов: Обороты малого и среднего бизнеса Москвы превысили 3 трлн рублей в 2021 году

"Оборот малых и средних предприятий (МСП) в 2021 году составил 3,2 трлн руб. Это на 41% больше, чем в 2020 году. С июля прошлого года ежемесячный оборот МСП стабильно превышал допандемийный уровень", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рекордом был сентябрь, когда оборот предприятий достиг 356 млрд руб., что на 64% больше сентября 2019-го и на 60% - 2020-го.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов так прокомментировал итоги года: "Малый бизнес - одна из наиболее мобильных сфер предпринимательства благодаря способности гибко и быстро реагировать на вызовы и приспосабливаться к новым обстоятельствам. В прошлом году доля МСП в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2020 годом - до 21,7%. Это еще одно подтверждение послекризисного восстановления сектора".