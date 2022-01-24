Главclub могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Клубу Главclub может грозить закрытие на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов. Он рассказал:

"Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения концертными площадками режима повышенной готовности были выявлены нарушения во время концерта "Ssshhhiiittt!" в клубе Главclub, который расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, 11. Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования. Одновременно на концертной площадке по визуальной оценке находилось более 2 000 человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий".

По словам инспектора за подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.