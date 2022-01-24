Группа Måneskin объяснила, почему не приедет в Москву и Санкт-Петербург

Победители "Евровидения" в Роттердаме - группа Måneskin - сообщили, что переносят все 16 концертов Европейского Loud Kids on Tour, намеченного на начало 2022 года. Поэтому не состоятся и два выступления в России - 9 марта в Москве, а 11-го - в Санкт-Петербурге. Живописный квартет из Рима, считающий себя продолжателями традиций глэм-рока и старающийся подражать в некоторых элементах шоу Фредди Меркьюри, сам же и объяснил, отчего концерты сейчас не состоятся.

"Нам очень жаль, но мы должны отложить весь тур 2022 года по Европе и наш Arenas Tour по Италии (за исключением концертов на свежем воздухе в Вероне и еще двух городах, - прим. ред.) из-за ситуации с COVID-19. Мы много работали ради этих гастролей, но в последние дни, к сожалению, слышим только плохие новости", - написали музыканты Måneskin на своей странице в Instagram.

И пояснили, о чем ведут речь: "Увы, мы не можем гарантировать все концерты, потому что в каждой стране свои правила, и мы должны их придерживаться"…

Ну а завершили музыканты свой пост с привычной для них эмоциональностью: "Спасибо за ваше терпение и поддержку, мы все вместе в этой ситуации, поэтому нам просто нужно держаться. Вернемся - мы клянемся, и все будет еще лучше!"

Между тем

В августе группа Måneskin уже приезжала в Россию, чтобы представить свой новый альбом. Но концертов тогда не давала. Первые выступления в Москве и Санкт-Петербурге были назначены как раз на март-2022, и все билеты на них давно распроданы.

На какие даты теперь перенесены концерты? Группа обещает рассказать об этом только после 1 марта.