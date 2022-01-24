Малому бизнесу столицы прибавили льготных площадей

В Москве продолжается поддержка предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). За минувший 2021 год малые и самозанятые бизнесмены арендовали у города на торгах по льготной ставке 305 помещений общей площадью 27,1 тысячи квадратных метров.

"Аукционы с льготными начальными ставками введены для поддержки малого и среднего бизнеса еще в 2017 году", - рассказал "РГ" заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. За этот период предприниматели арендовали у города 1956 таких объектов общей площадью 229,2 тысячи квадратных метров, к которым за минувший год прибавилось еще 305 помещений. Такая аренда городской недвижимости пользуется популярностью у предпринимателей, поскольку начальная ставка составляет тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений, и пять тысяч рублей - для помещений на первых этажах и выше. За последний год больше всего объектов получили льготные арендаторы в Южном и Юго-Западном административных округах Москвы: по 51 помещению. В Восточном административном округе сдано в аренду 39 объектов.

"Всего в 2021 году в специализированных аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие почти три тысячи инвесторов, средняя конкуренция на торгах составила 10 участников на лот. Самая высокая цена аренды зафиксирована в Северном административном округе - 120 тысяч рублей за квадратный метр в год, а самая низкая - 700 рублей за квадратный метр в Восточном административном округе, где при повторном размещении лот был выставлен с 30 процентной скидкой", - сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сейчас город выставил на торги еще 40 нежилых помещений общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Электронные аукционы по каждому лоту состоятся в январе-феврале текущего года. Принять участие в них смогут только представители бизнеса, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

В мэрии напомнили, что имущество Москвы сдают в аренду при помощи торгов, которые организует сам город. На конкурсной основе выбирается победитель, которым может стать любая компания или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Ознакомиться со всеми представленными лотами, а также осмотреть имущество можно в период заявочной кампании. Для этого необходимо направить запрос через Инвестиционный портал по интересующему объекту, не позднее чем за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Также на портале можно изучить лотовую документацию и правила проведения аукционов.

"Подписание договора аренды также возможно в электронном виде на Инвестиционном портале - документ приходит в личный кабинет пользователя. Чтобы победители торгов не пропустили строго регламентированный период для подписания, настроена система СМС-оповещений. Уведомления также позволяют вовремя узнавать о статусе регистрации права собственности. Это удобно и экономит время предпринимателей", - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На городские аукционы для аренды чаще всего выставляются нежилые помещения в зданиях, расположенных в районах с плотной застройкой, все помещения находятся вблизи станций метро или МЦК. С учетом назначения помещения подходят под офисы или магазины. Чаще всего предприниматели и представители малого бизнеса используют помещения под организацию сервисных мастерских по бытовому ремонту, цветочных салонов и салонов красоты.