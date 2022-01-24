Малый театр расширил свою детскую программу

В Малом театре продолжают знакомить юных зрителей с удивительным и волшебным миром театра. Участников детской программы сначала приглашают на большую экскурсию по театральному закулисью, а потом ждут на спектакле, после которого состоится встреча с актерами и обмен впечатлениями.

В конце января и в феврале для юных театралов подготовили сразу две программы, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину и сценическому воплощению его произведений.

Программа "Если это не любовь, так что же?..", которая начнется 29 января, - это разговор о "Метели" Пушкина. Как язык пушкинской прозы находит свое воплощение на сцене, как устроен спектакль с оркестром, пушкинская сатира на страницах повести и ее апологет в спектакле. А уже 5 февраля ребята смогут увидеть спектакль "Метель" в постановке Алексея Дубровского. Еще одна программа, посвященная великому поэту и писателю, называется "Царство сказки". 12 февраля ребят приглашают на экскурсию по театру и разговор об одной из самых известных сказок Пушкина "Сказка о царе Салтане". Увидеть одноименный спектакль на сцене Малого театра можно будет 19 февраля.

Еще один большой писатель, чье имя также тесно связано с театром, - это Николай Васильевич Гоголь. А уже если речь заходит о его "Мертвых душах", то разговор может затянуться на несколько часов. Убедиться в этом можно будет 5 февраля на первой встрече в Малом театре. Спектакль "Мертвые души" в постановке Алексея Дубровского покажут 12 февраля. А после него - встреча с артистами и продолжение дискуссии. Подробности - на официальном сайте Малого театра.