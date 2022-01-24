Москвичи согласились с предложениями по реконструкции Волоколамского шоссе

На портале "Активный гражданин" закончилось голосование по благоустройству Волоколамского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В голосовании на портале приняли участие более 171 тысячи человек. 75% из них поддержали предложения по благоустройству линейной части дороги и прилегающих к ней территорий: парков "Берег реки Сходни" и "Долина реки Химки", сквера перед зданием Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова.

В результате работ будет создана удобная инфраструктура для пересадок пассажиров. В парках "Берег реки Сходни" и "Долина реки Химки" будут обновлены пространства для отдыха и зоны для занятий спортом. Также приведут в порядок детские площадки. Скверу возле Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова вернут исторический облик, восстановят скульптуры. Здесь появится зона отдыха и парковка, дополнительно высадят деревья и кустарники.