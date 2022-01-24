Мужчина ограбил салон сотовой связи в Подольске на 1 млн рублей

В Подольске злоумышленник в медицинской маске и перчатках залез на крышу салона сотовой связи, вырезал в ней дыру и влез внутрь.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что вор повредил установленную внутри камеру видеонаблюдения и похитил 59 мобильных телефонов. Скрылся он тем же путем, через проломленную крышу. Инструменты, используемые для совершения преступления, одежду и личный мобильный телефон он выбросил в урну. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Оперативники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск задержали в городе Видное ранее судимого 21-летнего жителя Ставропольского края, подозреваемого в краже.

В ходе личного досмотра и обыска по адресу временного проживания задержанного, полицейские изъяли четыре похищенных мобильных телефона. Остальные телефоны он продал в торговые точки, расположенные в Москве, и выручил за их реализацию 150 тысяч рублей. Задержанный взят под стражу.