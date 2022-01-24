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24.01.2022 16:42
Рубрика: Общество

На международный конкурс представлено 17 проектов мемориала "Курская битва"

Текст: Владимир Емельяненко

17 творческих проектов представлено участниками международного конкурса по созданию мемориального комплекса "Курская битва" в Поныровском районе Курской области. Победители будут названы примерно 15 февраля 2022 года. Об этом сообщает сайт Российского военно-исторического общества (РВИО). Имена авторов всех творческих работ, отобранных по итогам конкурса, пока засекречены, чтобы максимально беспристрастно выбрать победителя.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
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Международный конкурс по созданию мемориального комплекса "Курская битва" объявлен РВИО в сентябре 2021 года. Датой его открытия назначено 23 августа 2023 года - день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск на Курской дуге. Параллельно в РВИО прошло совещание по проблеме создания в Курске военно-исторического музея "Они защищали Родину". Музей будет посвящен трудовому и воинскому подвигу детей и подростков в годы Великой Отечественной войны.

Дело в том, что с 1977 года в Курске работает музей, посвященный юным защитникам Родины. Однако он требует обновления экспозиций и превращения его пространства в интерактивное место для образования детей. Реализация этого проекта, как полагают в РВИО, будет способствовать не только идейно-патриотическому воспитанию молодых людей, но и станет данью памяти юным героям войны. Представлен дизайн-проект будущего музея, получивший положительную оценку РВИО, администрации Курской области и специалистов музейного сообщества России.

Главная идея экспозиции музея - показать, что дети и подростки наравне со взрослыми сражались на фронте и трудились в тылу. К сожалению, как отмечают в РВИО, до сих пор нет точных подсчетов, сколько детей и подростков состояли в партизанских отрядах, шли добровольцами в Красную Армию, работали в тылу в годы войны. Эта малоизученная страница отечественной истории получит должное внимание в музее и будет дополнительно изучена и увековечена.

В 2022 году в Курске также запланировано открытие памятника, посвященного юным защитникам Родины, что позволит создать единое пространство памяти о Великой Отечественной войне.

Справка "РГ"

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тысяч убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии - более 860 тысяч человек, 255 тысяч из них были убиты или пропали без вести.

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