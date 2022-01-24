Область наращивает производство препаратов для выявления и лечения коронавируса

Сразу две антиковидные новости пришли из подмосковных городов. В Дубне началось производство тест-систем для определения инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусного штамма "омикрон", а в Солнечногорске будут производить лекарство "Нобазит", которым успешно лечат COVID-19.

О запуске производства тестов объявил один из резидентов особой экономической зоны "Дубна" - компания "Уайт Сервис". Этот инвестор пришел в ОЭЗ летом прошлого года, и на запуск производства ему понадобилось всего несколько месяцев. Новое производство ведется на проверенной компонентной базе, которая хорошо показала себя в выявлении всех штаммов COVID-19. Тест-системы успешно прошли клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и имеют весь набор разрешительной документации от Росздравнадзора. По словам разработчиков, технологии, применяемые в производстве, наделяют их тесты способностью различать заражение с первого дня, а для получения результата нужно не больше 15 минут.

А в индустриальном парке "Есипово", что находится в Солнечногорском округе, стартует строительство завода по производству лекарств, в том числе и широко востребованного во время пандемии препарата "Нобазит". Это лекарство в несколько раз снижает вероятность легочной недостаточности при COVID-19 и, кроме того, считается доступным и действенным средством для предотвращения тяжелых последствий ОРВИ и гриппа.

Первоначально инвестор - компания "Авексима" планировала освоить территорию в 20 гектаров, построив завод на 1000 рабочих мест. Но поскольку пандемии пока не видно конца, проект решили расширить. "В конце прошлого года "Авексима" и Корпорация развития Московской области подписали дополнительное соглашение об увеличении площади участка до 33 гектаров. Количество рабочих мест на предприятии тоже вырастет - до 1450 человек. А в ассортименте выпускаемой заводом продукции появятся также противоопухолевые лекарства и антибиотики", - отмечает Зиновьева.

А гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавляет: "Во время пандемии, когда стремительно появляются новые штаммы коронавируса, очень важно эффективно развивать научно-исследовательскую деятельность в области медицины, разрабатывать новые лекарственные препараты и расширять фармацевтическое производство. Отрадно, что на территории "Есипово" локализуются предприятия, которые внедряют наукоемкие фармацевтические технологии и создают высококвалифицированные рабочие места".

Подмосковные тесты хорошо различают все штаммы коронавируса, в том числе и "омикрон"

Как уточнили "РГ" в Корпорации развития Московской области, первая партия "Нобазита"подмосковного производства должна появиться в продаже в 2024 году.

Следим за ситуацией

За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировано 7056 новых больных COVID-19. "Омикрон" распространяется стремительно, нагрузка на здравоохранение уже выросла в семь раз, утверждают в областном минздраве. Поэтому власти приняли дополнительные меры, которые позволят минимизировать время ожидания врача и постановки диагноза жителям с признаками простудных заболеваний.

С сегодняшнего дня, 24 января, поликлиники региона будут работать по новым правилам. Все пациенты с признаками ОРВИ и гриппа и температурой меньше 38 градусов могут самостоятельно обратиться к терапевту в своей поликлинике без предварительной записи. Для них будет организована отдельная маршрутизация по медучреждению, чтобы заболевшие не пересекались со здоровыми посетителями. Врач в этот же день примет всех обратившихся и у каждого возьмет тест на COVID-19.

Это позволит избежать ситуаций, когда граждане с легкими признаками заболевания по нескольку дней ждут врача дома, переживая о том, с какого числа им будет открыт больничный лист.

Плановый осмотр узких специалистов в поликлиниках какое-то время будет ограничен - все силы брошены на борьбу с "омикроном". Однако, если неотложная помощь такого специалиста окажется необходима, терапевт направит больного на прием, утверждают в минздраве.

В ведомстве напоминают, что все поликлиники области переведены на ежедневный рабочий режим с 8.00 до 20.00. И рекомендуют жителям не пренебрегать мерами предосторожности. Принимать противовирусные средства в профилактических дозах, оне забывать о средствах индивидуальной защиты и лишний раз без необходимости не посещать людные места.