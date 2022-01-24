Орловские больницы прекратили плановый прием

Больницы и поликлиники - в том числе детские - в Орловской области прекратили плановый прием пациентов в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Исключение сделано лишь для выписки больных, сообщили в правительстве области по итогам заседания оперативного штаба.

- Существенно возросла нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения, по некоторым учреждениям - в два раза, - цитирует "Интерфакс" руководителя регионального департамента здравоохранения Станислава Шувалова.

С 24 января все школы региона переведены на дистанционный режим. Пока он продлится неделю. На удаленку отправилась и треть сотрудников органов государственной и муниципальной власти. С 25 января перейдет на круглосуточный режим работы горячая линия по COVID-19 с номером 122.

По данным на понедельник в регионе зарегистрировано 74568 инфицированных коронавирусом, 68030 человек выздоровело.

- Ранее отмечалось, что новый омикрон-штамм менее опасен и легче переносится теми, кто вакцинировался. Это подтверждает уровень суточной госпитализации в Орловской области, который сохраняется на уровне 70-80 человек, - сообщил глава региона Андрей Клычков.

Власти опубликовали график работы мобильных пунктов вакцинации в Орле.