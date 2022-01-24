Под Рязанью три человека погибли в ДТП с электричкой

Три человека стали жертвами аварии на железнодорожном переезде в Рязанской области.

ДТП произошло в 13:55 воскресенья на 285 километре перегона Милославское-Гротовский.

- Водитель Chevrolet Niva проигнорировал запрещающие световые и звуковые сигналы, выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом, грубо нарушив правила дорожного движения. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, - сообщили в управлении Юго-Восточной железной дороги.

Водитель и два пассажира Chevrolet скончались от полученных травм. В электричке пострадавших нет, состав остался на рельсах. Авария на переезде вызвала сбой в движении пригородных поездов.