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24.01.2022 12:06
Рубрика: Общество

Под Смоленском нашли разрушенное в средние века языческое кладбище

Текст: Антон Валагин (Смоленск)
Во время исследований культурного слоя в комплексе Гнездово смоленские археологи обнаружили как минимум восемь захоронений, относящихся ко второй половине IX - началу X века.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В 2018 году на первом этапе исследований под слоем, связанным с жизнью городского поселения конца X века, мы нашли кольцевидную структуру, в середину которой был вбит меч типа Е (вторая половина IX - начало X века). За несколько сезонов было выявлено уже не менее восьми подобных структур. Это была довольно большая курганная группа, связанная с языческим обрядом кремации. Мы полагаем, что сами курганы были снесены в середине X века - после того, как на месте могильника появилось поселение, - рассказал ТАСС руководитель археологического отряда музея-заповедника "Гнездово" Василий Новиков.

Фото: pixabay
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В разрушенных курганах ученые нашли человеческие кости со следами воздействия огня. Воздушное лазерное сканирование позволило выявить еще одну предполагаемую группу курганов, разрушенную в ходе распашки местности в XVII-XIX веках.

- Исключительность ситуации заключается в том, что мы нашли могильник, уничтоженный свидетелями его появления. Такая ситуация не совсем характерна для российской археологии: в XI-XII веках после принятия христианства языческие могильники сносились при расширении средневековых городов. Здесь курган уничтожили язычники, которые могли участвовать в его возведении, - пояснил Новиков.

Предположительно, разрушение курганов может быть связано как с ростом близлежащего поселения, так и с деятельностью киевской княгини Ольги - та назначила эту местность погостом, местом пребывания дружины и сбора дани.

- Курганы диаметром 7-16 метров должны были иметь в высоту не менее 2-3 м. Требовались значительные усилия, чтобы разровнять их, - отметил ученый.

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