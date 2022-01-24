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24.01.2022 01:09
Рубрика: Власть

Рядом с ЦКАД уже создано 32 тысячи рабочих мест

Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8662)
ЦКАД является одним из самых успешных примеров государственно-частного партнерства, реализованных в Подмосковье. "Мы видим, как эта магистраль влияет на экономику Подмосковья. Рядом с ней уже создано 87 объектов, которые дали работу 32 тысячам человек и приносят в консолидированный бюджет региона 6 миллиардов рублей. И в скором времени появится еще 13 точек роста на 19 тысяч рабочих мест", - сообщил зампред областного правительства Вячеслав Духин на форуме Центрального федерального округа, посвященном государственно-частному партнерству.

По словам Духина, начиная с 2015 года в области реализовано 42 проекта в формате ГЧП, в которые вложены 323 миллиарда рублей инвестиций. А каждый вложенный в такие проекты рубль способен принести 4-5 рублей прибыли.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Поэтому в регионе стараются развивать частно-государственное партнерство, особенно в приоритетных для экономики сферах. К ним относятся, например, дорожное строительство, ЖКХ, образование и здравоохранение. В частности, одним из знаковых концессионных инфраструктурных проектов в настоящий момент является строительство дороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов, которая должна быть готова к 2026 году.

Каждый вложенный в такие проекты рубль способен принести 4-5 рублей прибыли

Примерно тогда же должен поехать и платный дублер Егорьевского шоссе - еще один важный для жителей проект ГЧП. И именно на дорожных проектах область намерена опробовать мировую систему оценки качества и сертификации IRIIS, которая начинает внедряться в стране. Соглашение об этом Подмосковье подписало на форуме с Национальным центром ГЧП. "IRIIS - это система оценки качества проектов в области ГЧП, которая позволит их систематизировать. Сделать так, чтобы инвестор мог быстрее принимать решение о том, в какую форму ГЧП ему наиболее выгодно вступить", - объяснил журналистам Духин. Это сократит сроки подготовки проектов.

Московская область станет первым регионом, где новая система оценки будет применяться регулярно.

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