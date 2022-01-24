Рядом с ЦКАД уже создано 32 тысячи рабочих мест

По словам Духина, начиная с 2015 года в области реализовано 42 проекта в формате ГЧП, в которые вложены 323 миллиарда рублей инвестиций. А каждый вложенный в такие проекты рубль способен принести 4-5 рублей прибыли.
Поэтому в регионе стараются развивать частно-государственное партнерство, особенно в приоритетных для экономики сферах. К ним относятся, например, дорожное строительство, ЖКХ, образование и здравоохранение. В частности, одним из знаковых концессионных инфраструктурных проектов в настоящий момент является строительство дороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов, которая должна быть готова к 2026 году.
Примерно тогда же должен поехать и платный дублер Егорьевского шоссе - еще один важный для жителей проект ГЧП. И именно на дорожных проектах область намерена опробовать мировую систему оценки качества и сертификации IRIIS, которая начинает внедряться в стране. Соглашение об этом Подмосковье подписало на форуме с Национальным центром ГЧП. "IRIIS - это система оценки качества проектов в области ГЧП, которая позволит их систематизировать. Сделать так, чтобы инвестор мог быстрее принимать решение о том, в какую форму ГЧП ему наиболее выгодно вступить", - объяснил журналистам Духин. Это сократит сроки подготовки проектов.
Московская область станет первым регионом, где новая система оценки будет применяться регулярно.