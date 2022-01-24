Сергунина: Сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались более 23 млн раз

За три года существования мобильного приложения mos.ru "Моя Москва" его различными сервисами воспользовались более 23 миллионов раз. Востребованность продукта выросла в пять раз, заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Многим удобно решать повседневные задачи и получать услуги с помощью именно мобильных устройств. Мы видим, что с каждым годом растет популярность приложения "Моя Москва". Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 миллиона раз, то по итогам 2021-го этот показатель достиг 13,3 миллиона", - рассказала Наталья Сергунина.

Наиболее популярны в прошлом году оказались проверки информации об оценках ребенка, пополнение карты "Москвенок". Также через это приложение москвичи часто записываются к врачу и в ветеринарные клиники.