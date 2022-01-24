Сергунина: Сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались более 23 млн раз

Новости

В Туве введут жесткие ограничения из-за роста случаев COVID-19 10:51
В Подмосковье тестируют систему контроля усталости водителей такси 10:45
Стало известно о новой российской противокорабельной ракете 10:44
Составлен рейтинг "безналичных" регионов в России 10:41
В Швеции дрон санитарной авиации приняли за разведывательный беспилотник РФ 10:41
В ЕЭК утвердили повестку встречи премьер-министров стран ЕАЭС 10:40
Мужчина ограбил салон сотовой связи в Подольске на 1 млн рублей 10:39
Япония планирует усилить ограничения еще в 18 регионах страны 10:36
Прокуратура требует признать геноцидом преступления нацистов под Ростовом 10:31
The Times: В Британии опасаются, что Россия ограничит поставки газа из-за санкций 10:21
Минздрав Финляндии выступил против ковид-паспортов 10:15
В Якутии объявили добровольную мобилизацию врачей и медсестер 10:07
Глава Сербии обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в стране 09:54
Дрон "Охотник" с плоским соплом взлетит летом 09:41
Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши 09:16
Швейцарской компании грозит штраф за отказ раскрыть данные по запросу ФАС 09:15
Под Рязанью три человека погибли в ДТП с электричкой 09:11
Российский экспорт продовольствия установил исторический рекорд 09:01
На Камчатке стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика 08:20
В Москве запустили проект по обучению правильному уходу за родственниками 08:13
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница 07:07
Иммунолог: В планетарном масштабе пандемия может закончиться в 2022 году 06:38
Противники обязательной вакцинации вышли на акцию протеста в Вашингтоне 05:53
В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке 05:35
Во Владивостоке "заминировали" университет, студентов эвакуируют 05:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 10:25
Рубрика: Общество

Сергунина: Сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались более 23 млн раз

Текст: Вадим Сергеев

За три года существования мобильного приложения mos.ru "Моя Москва" его различными сервисами воспользовались более 23 миллионов раз. Востребованность продукта выросла в пять раз, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Наталья Сергунина: Какие новые программы предлагают музеи Москвы

"Многим удобно решать повседневные задачи и получать услуги с помощью именно мобильных устройств. Мы видим, что с каждым годом растет популярность приложения "Моя Москва". Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 миллиона раз, то по итогам 2021-го этот показатель достиг 13,3 миллиона", - рассказала Наталья Сергунина.

Наиболее популярны в прошлом году оказались проверки информации об оценках ребенка, пополнение карты "Москвенок". Также через это приложение москвичи часто записываются к врачу и в ветеринарные клиники.

В регионах Общество Соцсфера Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Названа величина банковского вклада, с которого придется платить налог
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности
Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Генетик Исаев: Штамм "омикрон" проникает в организм через глаза
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе