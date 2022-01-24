Школьников в библиотеках ждут лекции с элементами виртуальной реальности

В феврале в Московской губернской универсальной библиотеке стартует проект "Знания в VR". Это просветительские занятия для школьников, которые будут вестись с использованием очков виртуальной реальности.

Подмосковные библиотеки давно превратились в культурные центры, куда приходят не просто взять книгу или распечатать конспект, а интересно провести время. Взрослые с удовольствием посещают лекции, мастер-классы, встречи с городскими знаменитостями. Подростки приходят готовить рефераты, или просто заглядывают, чтобы поваляться с гаджетом на мягких пуфах в зоне отдыха. Раз зайдут, другой, а в третий, глядишь, вместо гаджета возьмут книгу или останутся на познавательную лекцию.

Теперь к таланту лектора добавятся еще и очки виртуальной реальности. "Они не заменят общение с лектором, а лишь помогут ему наглядно продемонстрировать те или иные объекты, например, подводный мир, солнечную систему, молекулы. Виртуальная реальность сделает наглядными сведения по химии, биологии, географии, истории, астрономии, литературе, математике и другим предметам", - рассказали "РГ" в пресс-службе областного министерства культуры, уточнив, что проект реализуется при поддержке российского общества "Знание".

Сначала проект опробуют в Московской губернской универсальной библиотеке, чуть позже партия очков поступит еще в 15 подмосковных библиотек. Затем нововведение обещают распространить на все без исключения библиотеки области.