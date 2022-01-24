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24.01.2022 12:17
Рубрика: Общество

Стартовали работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ

Текст: Ирина Огилько

Столичные энергетики приступили к работам по обеспечению энергоснабжением строящейся технологической долины МГУ. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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"Ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ имени Ломоносова, он включает создание новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей, - отметил Петр Бирюков. - Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий протяженностью более 113 километров. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт".

При повелении работ ландшафт не пострадает. Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

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