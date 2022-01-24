У советника орловского губернатора прошли обыски

В понедельник на рабочем месте и в доме советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева прошли обыски, сообщила прокуратура региона. Чиновника подозревают в растрате средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле.

В возбужденном по этому поводу уголовном деле фигурируют еще два моста - в Ливенском районе и в областном центре. По версии следствия, компания "Ремспецмост", с которой заключили контракт, потратила более 179 миллионов рублей бюджетных средств на покупку дорогой строительной техники и люксовых иномарок. Гендиректор компании находится под арестом - его обвинили в хищении еще 1,5 миллиона рублей, выделенных на ремонт моста Дружбы в Орле.

- В ходе расследования уголовного дела усматривается возможная причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц, - сообщили в прокуратуре. Обыски прошли и у окружения Лежнева - всего по десятку с лишним адресов.