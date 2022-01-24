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24.01.2022 13:52
Рубрика: Происшествия

Участники ячейки запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" получили до 18 лет колонии

Текст: Иван Егоров
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В понедельник 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 2 главарям и 6 активных членам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Суд признал их виновными по ч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ - в организации и участии в террористической ячейки - и приговорил к лишению свободы на срок от 11 до 18 лет в колонии строгого режима.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского неонациста, готовившего теракт в России

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, осужденные занимались вербовку жителей столичного региона в ряды международной террористической организации и распространяли запрещенную идеологию, которая содержала призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ. По данным ЦОС, два главаря и активные участники ячейки были задержаны с декабря 2019 года по февраль 2020 года, благодаря скоординированным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям, которые сотрудники ФСБ провели в Москве и Туле. Сразу после окончания спецоперации ЦОС ФСБ показал оперативные кадры задержания членов террористический ячейки и изъятую у них запрещенную литературу и материалы, а также средств связи, планшеты и компьютеры.

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