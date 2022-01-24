В МФЦ возобновляют консультации по вопросам похоронного дела

Специалисты Государственного бюджетного учреждения Московской области "Центр мемориальных услуг" возобновляют выездные консультации в МФЦ. Попасть на них можно бесплатно и без предварительной записи, сверившись с расписанием выездов на сайте своего многофункционального центра.

Эти консультации пользуются спросом у граждан, утверждают в главном управлении региональной безопасности Подмосковья. Законодательство о похоронном деле в последние годы поменялось, теперь, чтобы воспользоваться родовым захоронением, нужно доказать родство с тем, кто там уже похоронен. Это не всегда бывает просто, особенно если речь идет о родственниках с разными отчествами и фамилиями. Многие предпочитают решить этот вопрос заранее, заявив о праве на захоронение еще при жизни.

А еще у многих часто возникают вопросы о том, как получить компенсацию на погребение от государства или снять часть денег на похороны со счетов умершего. Некоторые приходят со спорными ситуациями или вопросами о правомерности действий тех или иных лиц, связанных с ритуальной сферой.

"Консультации в МФЦ - это успешная практика, позволяющая на местах помогать людям разобраться в том, как по закону устроена и функционирует сфера погребения и похоронного дела. Зачастую они дают возможность избежать обмана и уменьшают число жертв мошенников в похоронной отрасли", - говорит зампред правительства - руководитель главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев.