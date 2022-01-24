В Минтруде назвали регионы с большим числом удаленных работников

В топе регионов по распространению удаленного режима работы - Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.

Отмечается, что дистанционная работа наиболее активно используется в финансовых, образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения.

По данным оперативного мониторинга портала "Работа в России", сегодня в режиме удаленной занятости работают почти 5% работников. Этот показатель практически не меняется на протяжении длительного времени, подчеркнули в ведомстве.

Условия оплаты труда работника, независимо от того, работает он удаленно или в офисе, устанавливаются трудовым договором и локальными нормативными правовыми актами.

Если работодатель нарушает права работника, работник может обратиться в инспекцию труда за защитой. Сделать это можно в том числе дистанционно через сервис "Сообщить о проблеме" на портале Онлайнинспекция.рф.