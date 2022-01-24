В Москве начали строить двухпутный путепровод через Нижнюю Сыромятническую

В Москве началось строительство нового двухпутного путепровода через Нижнюю Сыромятническую улицу в рамках реконструкции участка Москва-Пассажирская-Курская - Нижегородская и строительства дополнительных главных путей для МЦД-2 и МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В течение года строители возведут опоры для путепровода и произведут монтаж пролетного строения. Потом реконструируют существующий каменный железнодорожный путепровод через Сыромятнический проезд. Исторический облик сооружения по возможности сохранят. Так, отделка арочных въездов со стороны Нижней Сыромятнической улицы и Сыромятнического проезда будет выполнена в аутентичном стиле. На время проведения работ изменят схему движения трамваев с организацией компенсационных маршрутов. Кроме того, несколько поездов Горьковского направления выведены из расписания на реконструируемом участке.

- Особенностью реконструируемого участка Москва-Пассажирская-Курская - Нижегородская протяженностью 5,8 км является то, что два радиальных направления Курское и Горьковское проходят рядом, а затем пересекаются и расходятся в разные стороны. Для увеличения пропускной способности и обеспечения возможности движения поездов МЦД-4 с минимальными интервалами ведется строительство четвертого и реконструкция третьего главных путей Горьковского направления, а на участке Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Товарная-Курская - строительство третьего и четвертого главных путей Курского направления.

В связи с перспективным увеличением количества путей на обоих направлениях проводится реконструкция 5 путепроводов - через улицы Нижнюю Сыромятническую, Волочаевскую и Рогожский поселок, шоссе Энтузиастов и пути Курского направления, а также моста через реку Яузу. В настоящее время возводятся опоры для путепроводов через Волочаевскую улицу и шоссе Энтузиастов, - рассказал начальник МЖД Михил Глазков.