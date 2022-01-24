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24.01.2022 15:40
Рубрика: Культура

В Москве откроется Музей Павла и Сергея Третьяковых

Текст: Инга Бугулова
В среду, 26 января, Третьяковская галерея открывает для посетителей Музей Павла и Сергея Третьяковых. Небольшой дом в Голутвинском переулке, где родились знаменитые братья, восстанавливался в течение долгих шести с половиной лет, теперь в нем расположится музей совершенно нового типа - в одном пространстве соединятся принадлежащие коллекционерам и их семье вещи, виртуальная реальность и шедевры из их собраний. "Музеев такого рода в России в настоящий момент нет", - уверяет директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Дом в Голутвинском переулке - это дом родителей Третьяковых. Павел и Сергей провели в нем детство и переехали в возрасте 10 и 12 лет. Позже семья сдавала его в наем, в советские годы здесь располагались коммунальные квартиры, а потом долгое время здание было заброшено. Зельфира Трегулова вспоминает - когда в 2015 году впервые перешагнула порог дома, то пришла в ужас:

Фото: РИА Новости
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- Дом представлял собой мерзость запустения - разруха, ни коммуникаций, ни тепла, не была даже оформлена даже собственность на землю. В том же году мы стали работать над реставрацией здания, и определили создание этого музея как один из приоритетов для Третьяковской галереи. Так что, для всех нас и, я думаю, для всей страны, это реализация давней мечты.

По ее словам, этим музеем Третьяковская галерея отдает дань легендарным предпринимателям и меценатам, стоявшим в авангарде отечественного коллекционирования искусства.

Фото: Из собрания Третьяковской галереи

"Мы мало знаем о том, что сделал Павел Михайлович Третьяков, не до конца осознаем масштаб его личности. Человек от роду 26 лет ставит себе задачу, которую не ставил ни один коллекционер ни в России, ни за рубежом - создать общедоступный музей национального русского искусства. Нам хотелось рассказать, как мыслили люди: если ты зарабатываешь с помощью общества, то обществу и надо отдавать все, что сверх необходимого", - отмечает Зельфира Трегулова, и подчеркивает, что "это рассказ о купечестве, рассказ о семье, о коллекции и о том, как она формировалась".

Концепцию нового музея создатели называют смелой - это не просто мемориальный музей, где в витринах собраны подлинные предметы, связанные с конкретной личностью, а место пересечения личности и истории. В данном случае - сразу двух, непохожих друг на друга, личностей.

Фото: Из собрания Третьяковской галереи

- Это будет место, где все желающие, все, кто любит Третьяковскую галерею, придя, узнают главное об ее отцах-основателях. Что было самым главным для Третьяковых? Семья, дело, коллекция. Так и родились три зала, которые об этом расскажут, - говорит заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.

Первый этаж представляет собой многочисленные архивные документы и фотографии в виде мультимедийных инсталляций. Здесь нет предметов, а экспозиция состоит из цифровых альбомов с фотографиями, документами, и видеофильмов, представляющих хроники событий жизни и истории России, которые раскрывают предпринимательскую, благотворительную сферу и главное дело жизни Третьяковых - создание картинной галереи.

Фото: Из собрания Третьяковской галереи
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Второй этаж представлен кабинетами Павла Третьякова, Сергея Третьякова и залом-гостиной, рассказывающими об атмосфере жизни братьев Третьяковых, создающими "портрет" коллекционеров, их близость устремлений и различие характеров. Посетители увидят живопись, скульптуру, книги, мебель, предметы обихода.

Кстати, сейчас Третьяковская галерея занимается следующим из так называемых малых музеев. Еще одним домом в Голутвинском переулке - это как раз в него, по соседству, переехала семья Третьяковых с сыновьями. В будущем здесь планируют открыть Музей московских коллекционеров.

Прямая речь

Меценат проекта Александр Тынкован:

- Я был очень удивлен, что у братьев Третьяковых до сих пор нет своего мемориального музея. Отчасти поэтому решил поучаствовать в создании такового. Еще одна причина - у Третьяковской галереи очень сильная команда, с которой приятно работать. А кроме того, я всегда переживаю, когда Москва теряет исторические здания. Защитить их очень сложно, но те, что находятся в ведении Третьяковки, под надежной защитой и сохранятся для будущих поколений. Дом в Голутвинском переулке как раз из их числа.

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