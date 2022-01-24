В Москве построено рекордное количество торговых центров

В 2021 году в Москве введено рекордное количество торговых центров. За год появилось 14 новых ТЦ с 359,6 тысячи торговых площадей, сообщает Knight Frank. Это максимум за последние пять лет. По сравнению с 2020 годом объем нового предложения вырос на 37,4%.

При этом 14 ТЦ с арендопригодной площадью в 170 тысяч кв. м перенесли сроки ввода на 2022 год. До конца 2022 года объем новых торговых площадей может составить 448,2 тыс. кв. м, что на 24,7% превысит показатель 2021 года.

В то же время в торговых центрах зафиксировано повышение уровня вакансии, который составил 13,7% (на 1,9 процентного пункта выше показателя 2020 года).

Несмотря на высокие показатели ввода, торговая недвижимость ощущает на себе давление в связи с пандемией, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. А это приводит к неготовности девелоперов заходить в крупные проекты с длинными сроками окупаемости.

С учетом новых ТЦ обеспеченность москвичей качественными торговыми площадями выросла на 6,9%, до 569 кв. м на тысячу жителей. По этому показателю столица располагается на пятом месте среди городов-миллионников, уступая Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу и Самаре.