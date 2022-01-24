В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном"

На фоне нарастающей заболеваемости коронавирусом в Москве усилены проверки санитарных требований в общественных местах, сообщил ТАСС начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

В частности, усиливается контроль за соблюдением масочного режма в ночных клубах, ресторанах и торговых центрах. Кроме масок проверяют также контроль за социальной дистанцией. Представители надзорных ведомств также обращают внимание на обеззараживание поверхностей и воздуха, работу санитайзеров. "Проверки продолжаются с начала пандемии, мы их не прекращали, но теперь они усилены", - подчеркнул руководитель главконтроля.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве количество вновь выявленных случаев коронавируса превысило 19 тысяч.