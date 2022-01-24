В Москве за сутки госпитализированы 992 человека с COVID-19. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.

Напомню, накануне в стационары было доставлено 1077 заболевших. Сам же уровень заболеваемости коронавирусом с приходом "омикрона", практически вытеснившего штамм "дельта", поднялся за сутки с 17 528 до 19 509 человек. Это очередной максимум инфицированных COVID-19 в столице.

На ИВЛ в городе сейчас находятся 516 человек.

За сутки умер от коронавируса 71 человек. Общее число скончавшихся достигло в столице 38 439.

Выздоровел за сутки 3231 пациент. Всего за время пандемии вылечились в Москве более 1,9 миллиона человек.