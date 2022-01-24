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24.01.2022 08:13
Рубрика: Общество

В Москве запустили проект по обучению правильному уходу за родственниками

Текст: Любовь Проценко

В столице формируется система поддержки жителей по вопросам родственного и долговременного ухода за нуждающимися в нем. В рамках этого в Москве сегодня запустился проект "Школа родственного ухода", направленный на помощь людям, которые ухаживают за потерявшими способность к самообслуживанию родственниками. У оказавшихся в такой ситуации москвичей появится возможность, не выходя из дома, получить базовые знания о правильном уходе. О запуске нового проекта сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
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"Мы стремимся сделать жизнь в Москве комфортнее, а оказание услуг - доступнее. В рамках расширения системы поддержки горожан по вопросам родственного и долговременного ухода за нуждающимися мы запускаем новый уникальный проект "Школа родственного ухода". Люди нередко сталкиваются с необходимостью ухода за близким человеком, потерявшим способность к самообслуживанию. Но не все бывают морально готовы к подобным переменам. В таких случаях человеку важно своевременно получить необходимую информацию и знания, чтобы перестроить свою жизнь и своих близких. Школа ухода поможет обучить человека специализированной помощи родственникам по восьми направлениям. Как правило, забота о малоподвижном или ослабленном человеке требует достаточно много времени. Поэтому ухаживающие за ним люди не всегда располагают возможностью очного посещения курсов, где их могли бы обучить правильному уходу и при этом помочь наладить взаимопонимание и комфортные отношение внутри семьи. Школа родственного ухода включает в себя бесплатное онлайн-обучение", - рассказала Ракова.

Дистанционные курсы, разработанные специалистами Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, состоят из восьми тем, в том числе "Забота о малоподвижном человеке", "Комфорт и безопасность" и другие.

На занятиях можно узнать не только о правильном физическом уходе за близким человеком, но и как при этом психологически верно выстраивать коммуникации внутри семьи, как комфортно и безопасно обустроить пространство в квартире и как оставаться самому в ресурсном состоянии и избежать эмоционального выгорания.

Для того чтобы начать обучение в Школе родственного ухода, нужно зайти в раздел проекта на сайте Департамента труда и социальной защиты населения и пройти опрос, позволяющий определить, какой перечень услуг рекомендован в каждом конкретном случае. Список будет сформирован с помощью специального калькулятора услуг. После этого пользователю предложат заполнить анкету для получения доступа к прохождению дистанционного обучения. Ссылка на онлайн-курс придет на указанную электронную почту.

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После прохождения онлайн-курсов с участником проекта свяжется тренер по долговременному уходу, который ответит на возникшие в процессе обучения вопросы и покажет, как применить на практике полученные во время обучения знания. А также при необходимости поможет в оформлении индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Такие специалисты работают в центрах социального обслуживания и трудятся в каждом районе города Москвы.

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