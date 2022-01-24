В Подмосковье блогерша привела домой живого медведя

Подмосковная звезда соцсетей Лера Изумруд привела домой живого медведя и сняла соответствующий ролик.

Как отметила микроинфлюэнсер, медведь дома был необходим, чтобы удивился ее годовалый сын. Судя по скандальным кадрам из соцсетей, животное вел на поводке один сопровождающий. Визит хищника в многоквартирный дом обошелся без происшествий, блогерша получила желаемый хайп, но также на ролик отреагировала и областная прокуратура.

В Telegram-канале ведомства появилась информация о начале проверки по факту публикации видео с медведем. Будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными.