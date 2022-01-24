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24.01.2022 17:44
Рубрика: Общество

В Подмосковье блогерша привела домой живого медведя

Текст: Сергей Бабкин

Подмосковная звезда соцсетей Лера Изумруд привела домой живого медведя и сняла соответствующий ролик.

Против оголившейся на фоне храма в Москве блогерши могут возбудить дело

Как отметила микроинфлюэнсер, медведь дома был необходим, чтобы удивился ее годовалый сын. Судя по скандальным кадрам из соцсетей, животное вел на поводке один сопровождающий. Визит хищника в многоквартирный дом обошелся без происшествий, блогерша получила желаемый хайп, но также на ролик отреагировала и областная прокуратура.

В Telegram-канале ведомства появилась информация о начале проверки по факту публикации видео с медведем. Будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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