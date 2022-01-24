В Подмосковье одинокие пенсионеры получат надбавку к пенсии

Одиноко проживающие пенсионеры из Подмосковья получат губернаторскую надбавку к пенсии. Об этом сообщил глава области Андрей Воробьев во время еженедельного совещания с региональным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Воробьев подчеркнул, что эта мера поддержки коснется граждан старше 65 лет, проживающих в Московской области не менее 10 лет. Минимальная пенсия у них составит 17 тысяч рублей. "Мы предусмотрели ресурсы для этого", - подчеркнул губернатор. Надбавку начнут выплачивать с учетом уже прошедшего января - людям, уже получившим пенсии в этом месяце, сделают перерасчет.