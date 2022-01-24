В Подмосковье водителя привлекли к ответственности за видео в интернете

В Подмосковье полиция установила водителя, который лихо передвигался на "Жигулях" с незаконным тюнингом по дорогам в городском округе Дмитров. Видео с его лихачествами было выложено в одной из групп в социальных сетях.

В результате его изучения, сообщает МВД Медиа, был установлен факт опасного вождения, выразившийся в создании аварийных ситуаций, угрозе жизни и здоровья людей. Сотрудники полиции установили водителя и привлекли его к ответственности. Им оказался 23-летний местный житель.

Да, в Кодексе об административных правонарушениях ответственность за опасное вождение не установлена. Но привлекли водителя за управление без ОСАГО, а также за управление транспортом при наличии условий или неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Первое предусматривает штраф 800 рублей, второе - 500 рублей. Но при выявлении неисправностей инспектор может обязать их устранить. А если это не будет сделано, то могут и регистрацию аннулировать. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.