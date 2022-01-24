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24.01.2022 01:12
Рубрика: Экономика

В районах новых жилых комплексов Подмосковья добавили автобусов

Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8662)
Дополнительные автобусы начали выходить на подмосковные маршруты. В январе автопарк общественного транспорта пополнился в общей сложности на 250 единиц, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.
На маршрутах в некоторых ЖК этой зимой автобусов стало в разы больше. Фото: Сергей Михеев На маршрутах в некоторых ЖК этой зимой автобусов стало в разы больше. Фото: Сергей Михеев
На маршрутах в некоторых ЖК этой зимой автобусов стало в разы больше. Фото: Сергей Михеев

Нынешняя зима обнажила несколько горячих, как назвала их Кротова, точек в автобусном сообщении региона. "Горячими мы называем точки, где, чтобы сесть в автобус, нужно постоять в очереди", - объяснила первый замминистра. Жилищные комплексы "Пригород Лесное" и "Государев дом" в Ленинском округе, "Павлино" в Балашихе, "Красково" в Люберцах, "Императорские Мытищи" и еще пару десятков ЖК оказались "невыездными" - в часы пик очереди на посадку в автобусы растягивались на 200-300 метров.

Фото: Комплекс городского хозяйства
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Причины однотипны: снегопад осложнил ситуацию и на выездах из ЖК, и на примыкающих к нему магистралях. Хуже всего, пожалуй, пришлось жителям "Пригорода Лесного", расположенного всего в 9 километрах от метро "Домодедовская". Они сначала вынуждены были 30-40 минут ждать автобус, а потом ехать до метро три часа. Особняком стоит ЖК "Южное Домодедово", где тендер на пассажирские перевозки выиграла новая компания "Домтрансавто". Она и раньше возила жителей округа, но с января рейсов стало в два раза больше. А поставка 50 приобретенных под новый тендер автобусов задержалась. Работать было просто не на чем.

Автопарк областных перевозчиков пополнился сразу на 250 единиц

"Из таких ситуаций мы видим единственный выход - добавлять автобусов на маршруты. Не ждать, пока дороги расчистят или пробки рассосутся, а увеличивать количество подвижного состава", - говорит Кротова. Тем более что такая возможность теперь есть. Не так давно Москва передала области 200 автобусов большой и средней вместимости. Столица меняет бензиновый транспорт на электрический, а высвободившиеся автобусы отдает соседям.

Дополнительные автобусы появились в Лобне, Ленинском округе, Власихе, Люберцах. Пошли, наконец, поставки и к домодедовским возчикам. А впредь в контрактах, заключаемых с перевозчиками, будут прописаны даты заселения новых ЖК. Чтобы общественный транспорт приходил туда не догоняющими, а опережающими темпами.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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