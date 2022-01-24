В Смоленской области появились первые заразившиеся "омикроном"

В Смоленской области зарегистрированы первые 11 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

- На текущий момент известно, что инфицированные не контактировали с приезжими из других стран и не покидали пределов Российской Федерации. Ситуация находится на контроле, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на понедельник в Смоленской области зарегистрировано 88218 случаев заболевания коронавирусом, умерли 2530 человек. Под наблюдением медиков находятся 5605 пациентов, 4679 из них - на самоизоляции.