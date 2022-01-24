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24.01.2022 17:50
Рубрика: Экономика

В смоленскую деревню пришло долгожданное голубое топливо

Текст: Татьяна Ткачева ("Российская газета", Смоленск)
Газовые котлы и конфорки наконец затеплились в домах жителей деревни Стригино Смоленской области. Этого им пришлось ждать два года - даже после оплаты всех работ. "РГ" писала об этой истории в декабре прошлого года. И вот она подошла к счастливому концу.

К большинству домов в деревне "голубое топливо" подвели 30 лет назад. Но одна улица - за речкой - в проект тогда не попала. Надежду подарила областная программа газификации, куда эту часть Стригина включили в 2019 году. На прокладку трубопровода из федерального и областного бюджетов выделили почти четыре миллиона рублей, а администрация сельского поселения даже оплатила подводку "до стены" для старожилов.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
В Правительстве России обсудили газификацию и экологию Красноярского края

Когда в 2020-м сельчанам предложили коллективно заказать индивидуальные проекты, монтаж котлов, счетчиков и вентиляции, они с радостью согласились. Но стригинцев настигло чисто российское невезение - уже готовый газопровод отказались принимать в эксплуатацию из-за недочетов в документах. Причем обнаружили их, как водится, задним числом. Люди обращались на "Прямую линию" президента и в смоленское отделение Народного фронта. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о халатности главы Ленинского сельского поселения Оксаны Летовой. Но, по сути, она сама была заложницей ситуации. Ведь непорядок в документах сварщиков должна была заметить профильная организация, получившая плату за строительный контроль.

Решение проблемы, казалось, было найдено перед Новым годом. Все швы на стыках труб оперативно переварили. Дело в отношении Летовой закрыли. Комиссия дала добро на пуск газа…

- В итоге 21 января газ в Стригине дали в три дома. Остальных подключат, когда будет сделана обвязка в помещениях.

Пенсионерки, которым тепло уже дали, на радостях простили все и всем. Как будто и не было долгого и нервного ожидания.

- Ну и ладно, и не такое переживали, - примирительно сказала 76-летняя Вера Павлова. - Жалко только, что лет мне много…

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