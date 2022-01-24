Владимирские муниципалитеты получат около 0,8 млрд рублей на физкультуру и спорт

788 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов получат в 2022 году муниципалитеты Владимирской области на развитие физической культуры и массового спорта.

Вовлечение максимального числа людей всех возрастов в регулярные занятия спортом - ключевая задача федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

В частности, на содержание объектов спортивной инфраструктуры будет направлено больше 200 миллионов рублей, 50 млн выделяется на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в муниципальных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки.

40 миллионов рублей предназначено на развитие спортивных школ олимпийского резерва, 20 млн - на закупку оборудования для учреждений спорта, 15 млн − на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки, 3,5 млн − на поддержку спортивных организаций по базовым олимпийским видам спорта.

На строительство новых спортивных объектов запланировано 446,9 миллиона рублей, на приведение действующих спортшкол в нормативное состояние в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки − более 6,7 миллиона. Ещё 6,2 млн рублей пойдут на создание двух площадок ГТО - в Муромском и Селивановском районах.

Кроме того, в 2022 году продолжится строительство лыжероллерной трассы в Александровском районе, появится конькобежная дорожка с искусственным льдом в Муроме, будет завершена реконструкция стадионов в Александровском и Селивановском районах. Также должно завершиться строительство физкультурно-спортивного комплекса в Коврове с залами для борьбы и спортивной гимнастики, базой для лыжников и гостиницей.