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24.01.2022 16:19
Рубрика: Происшествия

Во владимирской колонии изобличили террористическую ячейку

Текст: Элина Труханова (Владимир)

В исправительной колонии во Владимирской области региональные УФСБ и УФСИН пресекли деятельность террористической ячейки сторонников "Исламского государства" (организация запрещена на территории РФ).

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По информации управления ФСБ, ячейку образовали выходцы из центральноазиатских республик.

- Задокументирована противоправная деятельность четырех иностранных граждан из числа ранее осужденных за преступления общеуголовного характера, которые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с целью вербовки в структуру международной террористической организации других заключенных,- сообщили в ведомстве.

Кроме того, вербовщики, по мнению ФСБ, готовили заключенных к выезду в зоны боевых действий на территории иностранных государств после освобождения их из ИК.

В декабре прошлого года следственное отделение УФСБ России по Владимирской области возбудило в отношении членов преступной группы уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Все его фигуранты находятся в СИЗО.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Вербовка в террористические организации

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