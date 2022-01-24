Во владимирской колонии изобличили террористическую ячейку

В исправительной колонии во Владимирской области региональные УФСБ и УФСИН пресекли деятельность террористической ячейки сторонников "Исламского государства" (организация запрещена на территории РФ).

По информации управления ФСБ, ячейку образовали выходцы из центральноазиатских республик.

- Задокументирована противоправная деятельность четырех иностранных граждан из числа ранее осужденных за преступления общеуголовного характера, которые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с целью вербовки в структуру международной террористической организации других заключенных,- сообщили в ведомстве.

Кроме того, вербовщики, по мнению ФСБ, готовили заключенных к выезду в зоны боевых действий на территории иностранных государств после освобождения их из ИК.

В декабре прошлого года следственное отделение УФСБ России по Владимирской области возбудило в отношении членов преступной группы уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Все его фигуранты находятся в СИЗО.