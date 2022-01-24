Выездным бригадам поручили проверять качество уборки дворов

Начинать рабочий день с обхода дворов поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев главам муниципалитетов. "Сильные снегопады этой зимой у нас уже были и будут еще. Нужно крайне внимательно относиться к погодным явлениям и чистке снега. Выходите, проверяйте качество уборки ногами", - сказал глава региона на заседании областного правительства.

Этой зимой снега в столичном регионе уже в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Фото: Александр Корольков

Выйти, правда, не у всех получается легко. Всю неделю в Подмосковье без проблем идет только снег. А все остальные с трудом пробираются среди сугробов. И синоптики говорят, что у жителей области впереди - еще не один рекорд по осадкам.

Вроде и техники хватает: в арсенале у коммунальных служб 2,7 тысячи единиц, у дорожников - еще 3,8 тысячи. И в помощь 18 тысячам дворников муниципалитеты наняли еще почти тысячу машин, а во дворах колеи по колено и на дорогах пешеходной разметки не видно. Причем ситуация схожая и в ближних, и в дальних муниципалитетах. "Снега в этом году выпало в 2,5 раза больше, чем в прошлом", - оправдываются главы.

"По нормативам весь снег должен быть убран не позднее 12 часов после окончания снегопада, а вывезен - в течение пяти суток", - напоминает руководитель главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова. Есть, оказывается, и очередность очистки: сначала входные группы зданий, чтобы люди смогли хотя бы выйти из дома. Потом подъезды к контейнерным площадкам, иначе дворы за пару дней зарастут мусором. В третью очередь чистятся всевозможные лестницы и спуски, как наиболее травматичные участки улично-дорожной сети. Затем пешеходные дорожки и тротуары. И только пятым пунктом будут почищены проезды и парковки.

Иногда выходишь утром к машине - и кажется, что дворники работают спустя рукава, а на самом деле у них просто до парковок руки еще не дошли. Ну и вопрос о 12 часах, в течение которых все должно быть убрано, слегка теряет актуальность, если с неба сыплет вторые сутки подряд.

По регламенту в первую очередь во дворах чистят выходы из подъездов многоквартирных домов, а в последнюю - парковки и проезды

Что, впрочем, не отменяет проблем, с которыми люди сталкиваются каждую зиму. В каждом муниципалитете обязательно найдется ничейная территория, которую некому убирать - как будто перед зимой уход за ней нельзя поручить бизнесу или волонтерам, раз уж в другие времена года руки не дошли найти постоянного хозяина. Дорожники непременно завалят убранным снегом тротуары, а коммунальщики - обочины дорог, как будто двум ведомствам сложно синхронизировать уборку и вывоз. И начнут появляться стихийные навалы у магазинов, которые чистят свою территорию оперативно, а вот про вывоз могут вообще забыть. И у кого-то что-то сломается, примерзнет, отвалится в самый ответственный момент...

Что сделали власти, подведя итоги первых обильных снегопадов этой зимы? Поручили главам закрепить за каждым двором отдельного дворника и контролировать, чтобы к началу пиковых часов - 6.30-7.00 утра - проходы к остановкам общественного транспорта были прочищены. Организовали выездные проверки качества зимней уборки. "У нас работают 102 мобильных экипажа,и у каждого есть план по ежедневной проверке минимум 15 дворов или общественных пространств", - рассказала Аипова.

Что могут сделать сами жители, чтобы не вязнуть в снегу? Во-первых, не парковаться в стратегически важных местах - у мусорных контейнеров, на въездах-выездах из дворов. После сильных осадков и сами не выедете, и весь дом без почищенных дорожек оставите. Во-вторых, писать в соцсетях и на "Добродел". Сейчас снежные жалобы рассматриваются в приоритетном порядке. А если жаловаться дружно, на это обратят внимание в области. И тогда губернатор заставит главу муниципалитета прилюдно оправдываться на правительстве.