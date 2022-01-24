Детская поликлиника на Камчатке прекратила плановый прием из-за COVID-19

В Петропавловск-Камчатской городской детской поликлинике №1 из-за распространения коронавирусной инфекции временно изменили режим работы.

"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с 24.01.2022 года приостановлено оказание плановой медицинской помощи", - сообщается на сайте учреждения здравоохранения.

В ближайшее время пациенты не смогут попасть на прием к врачам-педиатрам и узким специалистам. Дополнительную информацию родители и законные представители детей, которым необходим осмотр врача, могут получить по телефону контакт-центра 300-704.