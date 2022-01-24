На Камчатке стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика

В прокуратуре закрытого города Вилючинска в Камчатском крае организована проверка по публикациям СМИ о нападении бездомных собак на восьмилетнего ребенка, сообщается на сайте прокуратуры края.

ЧП произошло в воскресенье в жилом микрорайоне "Рыбачий" около ледового дворца "Айсберг". По информации пресс-службы СУ СК по региону, агрессивных собак от ребенка отогнал очевидец. Мальчик сильно не пострадал, на его ноге остался синяк.

В ходе проверки специалисты дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за своевременный отлов и содержание безнадзорных животных.

Прокуратура Вилючинска поставила на контроль проверку следственных органов.