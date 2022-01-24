На Курилах построили первую солнечную электростанцию

В Сахалинской области появилась первая солнечная электростанция. Ее построили на курильском острове Итуруп, рядом с селом Рейдово. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На возведение объекта ушло около четырех месяцев. Его мощность - 250 киловатт, такой объем энергии дают 620 солнечных батарей. По расчетам, новая СЭС позволит ежегодно экономить для бюджета около 15 миллионов рублей за счет сокращения закупок дизтоплива. Энергообъект планируют подключить к общей сети дизельных электростанций напрямую, без накопителей. В результате традиционная генерация станет работать меньше, благодаря чему сократятся и выбросы вредных веществ в атмосферу.

По словам главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, строительство подобных электростанций особенно важно для островных, изолированных энергосистем. Это позволит не только сохранить бюджетные средства, сберечь уникальную островную природу, но и повысить надежность электроснабжения населенных пунктов.

Запустить СЭС в работу планируется в феврале, как только будет получено заключение специалистов Ростехнадзора.