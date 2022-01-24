На Сахалине на моряка завели дело о контрабанде валюты

Сахалинская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде валюты в крупном размере против члена экипажа рыбопромыслового судна, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации таможенников, незадекларированные 40 тысяч долларов США (более трех млн рублей) обнаружили в металлическом сейфе в одной из кают судна в порту Невельска. В генеральной декларации, предоставленной таможне, валюта и валютные ценности не указаны. Судно прибыло на Сахалин из исключительной экономической зоны.

"Валюта изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни", - уточнили в пресс-службе.