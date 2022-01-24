На Сахалине появилась детская вакцина от COVID-19

Первая партия препарата "Спутник М", предназначенного для вакцинации от коронавирусной инфекции детей и подростков от 12 до 17 лет, прибыла в детскую поликлинику Южно-Сахалинска. В ближайшее время придут новые поставки, которые распределят по всем районам области. Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Сахалинской области, прививку школьникам будут делать только с согласия родителей, принудительно вакцинировать юных сахалинцев никто не станет.

- Изменилась клиническая картина заболевания. В США, странах Европы и уже в 40 регионах России выявлен омикрон. От прежних штаммов он отличается гораздо более высокой заразностью. И тем, что бьет по детям. В первую волну заболевшие среди несовершеннолетних были единичными случаями, а сейчас возраст не имеет значения, болеют все. Коронавирус у ребенка - это всегда особая настороженность. Пятеро сахалинских детей перенесли его в очень тяжелой форме, - рассказала главный инфекционист региона Оксана Солонина.

Всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен более чем у двух тысяч несовершеннолетних жителей островного региона.

Как отмечают эксперты, "Спутник М" отличается от "Спутника V", на основе которого был создан, в первую очередь уменьшенной в пять раз концентрацией антигенного состава. Такая формула, по мнению исследователей оптимальна для детей.

Чтобы ребенок прошел вакцинацию, его родители должны подать заявление в детскую поликлинику и подписать добровольное согласие. Также, как и в случае со взрослым препаратом, платить за прививку не требуется.

Причиной повременить с вакцинацией может стать наличие любой болезни в острой форме. Тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.