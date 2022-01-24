Путин назвал транспортную доступность одной из проблем Камчатки

Президент РФ Владимир Путин обсудил развитие Камчатского края с губернатором региона Владимиром Солодовым. В частности, глава государства заявил о необходимости решать проблему с транспортной доступностью, которая по-прежнему актуальна для региона.

"Транспортная доступность для Камчатки - это один из проблемных вопросов", - сказал президент.

"Это болевой вопрос, но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется, - согласился Солодов. - Минтранс отрабатывает четко".

Он уточнил, что лично ежедневно следит, "где какой контейнер и как они отправляются". Облачные технологии позволяют иметь доступ к такой информации.

Особое внимание - к авиаперелетам. Глава Камчатского края Владимир Солодов доложил, что произошел существенный сдвиг в сфере стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку. Причиной тому, по словам губенратора, - решения по "плоским" тарифам и по дальневосточным авиакомпаниям.

Однако, добавил Владимир Солодов, остается большая проблема с перелетами по территории региона. Он привел в пример поселок Аянки, до которого надо лететь сначала три часа самолетом, потом два часа вертолетом. Экономически обоснованная стоимость - 89 тысяч рублей в одну сторону.

Такие цены, конечно, не устанавливают. "Мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети, - пояснил Солодов. - Но все равно получается более 20 тысяч рублей".

Он попросил главу государства рассмотреть возможность частичного субсидирования из федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты. Он подчеркнул, что краевая казна не может справиться с такой большой нагрузкой.

"Согласен, людям же нужно передвигаться все равно", - ответил Путин.

Проблемы пока не только с транспортной доступностью, но и с виртуальной. Президент призвал продолжать развитие в регионе широкополосного интернета. Солодов согласился, заявив, что работа в этом направлении идет. В соответствии с предыдущим поручением главы государства в 2023 году в северные районы Камчатки придет интернет.

Губернатор также напомнил, что на Камчатке запускается проект по беспилотной доставке почты, над ним идет работа вместе с "Почтой России" и правительством. Путин в ответ заверил, что "поддержка будет", в том числе по линии администрации президента.

Кроме того, глава государства принял приглашение посетить в августе всероссийский молодежный форум "Экосистема" на Камчатке.

"Давно там не был, с удовольствием", - сказал президент, имея в виду регион.