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24.01.2022 12:05
Рубрика: Общество

В Бурятии из-за COVID-19 ограничили работу заведений общепита

Текст: Дина Непомнящая

В республике Бурятия вновь ввели ограничения в режиме работы развлекательных, спортивных заведений и предприятий общественного питания. Требования связаны с ухудшением эпидситуации по коронавирусной инфекции. За минувшую неделю заболеваемость в регионе выросла в 3,7 раза.

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"До 14 февраля приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, а также проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, включая работу танцплощадок в предприятиях общественного питания, в том числе в коллективных средствах размещения, до 14 февраля. Работа заведений общепита сокращена до 23:00", - сообщили в республиканском оперштабе ТАСС.

Закрыться пришлось детским развлекательным центрам, игровым комнатам и игровым зонам. Взрослым придется временно прервать занятия физкультурой, продолжается только тренировочный процесс членов сборной.

Образовательные учреждения также работают в особом режиме. Студенты вузов, ссузов и ученики некоторых школ переведены на дистанционное обучение. Исключение - учащиеся девятых и одиннадцатых классов. Организации дополнительного образования тоже работают в удаленном режиме. А вот детские сады принимают воспитанников по обычному расписанию.

В закрытом режиме функционируют организации социального обслуживания населения: для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям.

Отменены концерты, в том числе выступление в честь празднования Сагаалгана - Нового года по лунному календарю.

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