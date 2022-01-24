В ЕАО рассказали, когда в регион придет штамм "омикрон"

В Еврейской автономной области новый штамм коронавируса "омикрон" пока не обнаружен, но основной пик заболевания придется ориентировочно на середину февраля, считают в региональном минздраве.

По прогнозам врачей, заболевших будет много, поскольку "омикрон" крайне заразен, но переноситься он будет легче, у некоторых пациентов и вовсе бессимптомно.

На ближайшем заседании оперштаба власти рассмотрят возможность введения в регионе новых ограничений. А медики тем временем мобилизуют все силы на борьбу с новым штаммом.

"Приобретаются средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, планируем ускорить ремонт и приобретение медицинского оборудования. Также прорабатывается вопрос открытия резервных коек при госпитализации пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", - рассказал начальник департамента здравоохранения правительства ЕАО Андрей Лебедев.

Продолжительность борьбы с очередной волной, как прогнозируют специалисты, ограничится примерно двумя месяцами.