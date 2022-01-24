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24.01.2022 08:12
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске женщина пострадала при столкновении автобуса и автокрана

Текст: Ольга Коваль

В понедельник утром в Индустриальном районе Хабаровска автокран столкнулся с пассажирским автобусом. В результате пострадала женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего инспектора отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольгу Голубеву.

В Красноярском крае при столкновении автобусов пострадали девять человек

ДТП произошло на улице Суворова в районе развязки. По предварительным данным, водитель автокрана при повороте не предоставил преимущество движения автобусу, который ехал в сторону 5-й площадки.

"В общественном транспорте находились 15 пассажиров. При экстренном торможении водителем автобуса женщина получила ушибы и обратилась за помощью к медикам", - уточнила Голубева.

Шофер автокрана направлен на медицинское освидетельствование.

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