В Хабаровске женщина пострадала при столкновении автобуса и автокрана

В понедельник утром в Индустриальном районе Хабаровска автокран столкнулся с пассажирским автобусом. В результате пострадала женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего инспектора отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольгу Голубеву.

ДТП произошло на улице Суворова в районе развязки. По предварительным данным, водитель автокрана при повороте не предоставил преимущество движения автобусу, который ехал в сторону 5-й площадки.

"В общественном транспорте находились 15 пассажиров. При экстренном торможении водителем автобуса женщина получила ушибы и обратилась за помощью к медикам", - уточнила Голубева.

Шофер автокрана направлен на медицинское освидетельствование.